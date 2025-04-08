شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات.. الإسترليني ينخفض أمام الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني اليوم انخفاضًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو".

وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2761 دولار أمريكي، بانخفاض واحد بالمئة، فيما نزل مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1702 يورو بنسبة 0.53 بالمئة. البورصة البريطانية وأغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على ارتفاع بنسبة 2.71 بالمئة.

وحقق المؤشر - الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية - مكاسب تعادل 208.45 نقاط، ليصل عند مستوى 7910.53 نقاط.