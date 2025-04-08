شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 20 مليار جنيه أرباح.. البورصة المصرية تغلق مرتفعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية عند إغلاق تعاملات اليوم.

وربح رأسمالها السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 20 مليار جنيه ليبلغ مستوى 2.183 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 260.5 مليار جنيه. إيجي إكس 30 وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة (إيجي إكس 30) بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 30648.98 نقطة.

وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 1.77% ليبلغ 8871.26 نقطة، وأضاف مؤشر (إيجي إكس100) الأوسع نطاقًا نحو 1.55% ليصل إلى 12188.65 نقطة.