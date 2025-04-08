شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه.. ارتفاع في البنوك المصرية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، 8 أبريل 2025، خلال التعاملات الصباحية، داخل البنوك المصرية.
سعر الريال في البنك المركزيسجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في البنك المركزي المصري، 13.71 جنيه للبيع، و13.67 جنيه للشراء.
سعر الريال في البنك الأهلي المصريبلغ سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في البنك الأهلي المصري، 13.73 جنيه للبيع، و13.66 جنيه للشراء.
سعر الريال في بنك مصرارتفع سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في بنك مصر، إلى: 13.73 جنيه للبيع، و13.66 جنيه للشراء.
سعر الريال في بنك الإسكندريةسجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في بنك الإسكندرية، 13.73 جنيه للبيع، و13.68 جنيه للشراء.
سعر الريال في بنك قناة السويسبلغ سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في بنك قناة السويس، 13.74 جنيه للبيع، و13.65 جنيه للشراء.
سعر الريال في البنك التجاري الدوليارتفع سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في البنك التجاري الدولي، إلى: 13.73 جنيه للبيع، و13.68 جنيه للشراء.
سعر الريال في بنك فيصل الإسلاميسجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في بنك فيصل الإسلامي، 13.73 جنيه للبيع، و13.66 جنيه للشراء.
سعر الريال في مصرف أبوظبي الإسلاميبلغ سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 13.74 جنيه للبيع، و13.71 جنيه للشراء.
سعر الريال في بنك الكويت الوطنيارتفع سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في بنك الكويت الوطني، إلى: 13.73 جنيه للبيع، و13.59 جنيه للشراء.
سعر الريال في بنك قطر الوطنيسجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في بنك قطر الوطني، 13.73 جنيه للبيع، و13.62 جنيه للشراء.
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