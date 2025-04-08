شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه.. ارتفاع في البنوك المصرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، 8 أبريل 2025، خلال التعاملات الصباحية، داخل البنوك المصرية. سعر الريال في البنك المركزي سجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في البنك المركزي المصري، 13.71 جنيه للبيع، و13.67 جنيه للشراء. سعر الريال في البنك الأهلي المصري بلغ سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في البنك الأهلي المصري، 13.73 جنيه للبيع، و13.66 جنيه للشراء. سعر الريال في بنك مصر ارتفع سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في بنك مصر، إلى: 13.73 جنيه للبيع، و13.66 جنيه للشراء. سعر الريال في بنك الإسكندرية سجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في بنك الإسكندرية، 13.73 جنيه للبيع، و13.68 جنيه للشراء. سعر الريال في بنك قناة السويس بلغ سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في بنك قناة السويس، 13.74 جنيه للبيع، و13.65 جنيه للشراء. سعر الريال في البنك التجاري الدولي ارتفع سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في البنك التجاري الدولي، إلى: 13.73 جنيه للبيع، و13.68 جنيه للشراء. سعر الريال في بنك فيصل الإسلامي سجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في بنك فيصل الإسلامي، 13.73 جنيه للبيع، و13.66 جنيه للشراء. سعر الريال في مصرف أبوظبي الإسلامي بلغ سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 13.74 جنيه للبيع، و13.71 جنيه للشراء. سعر الريال في بنك الكويت الوطني ارتفع سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في بنك الكويت الوطني، إلى: 13.73 جنيه للبيع، و13.59 جنيه للشراء. سعر الريال في بنك قطر الوطني سجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في بنك قطر الوطني، 13.73 جنيه للبيع، و13.62 جنيه للشراء.