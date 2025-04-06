شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري.. ارتفاع في البنوك والان نبدء بالتفاصيل

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