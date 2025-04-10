شكرا لقرائتكم خبر عن إجلاء 3 مواطنين سعوديين من الكويت لاستكمال علاجهم في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أعلنت سفارة المملكة في الكويت، عن إجلاء 3 مواطنين تعرضوا لعارض صحي حرج لاستكمال علاجهم في المملكة.وذكرت السفارة على صفحتها الرسمية في "إكس" قائلة: في إطار حرص القيادة الرشيدة -حفظها الله- على خدمة المواطنين بالخارج، تابعت السفارة بالتعاون والتنسيق مع الأشقاء في دولة الكويت، حالة ثلاثة مواطنين تعرضوا لعارض صحي حرج، وجرى نقلهم عبر طائرة الإجلاء الطبي لاستكمال علاجهم داخل المملكة، مع دعواتنا لهم بالشفاء العاجل".