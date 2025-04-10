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مع إعفاء إيجاري 10%.. أمانة الأحساء تطرح 90 فرصة استثمارية

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محمد العويس - الاحساء  0 تبليغ

مع إعفاء إيجاري 10%.. أمانة الأحساء تطرح 90 فرصة استثمارية

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الدمام - شريف احمد - طرحت أمانة الأحساء ممثلة بالإدارة العامة للاستثمارات وتنمية الإيرادات 90 فرصة استثمارية جديدة ، ضمن الفرص الاستثمارية للعام الجاري 2025، عبر بوابة الاستثمار في المدن "فرص".
وأوضحت الأمانة أن هذه الفرص تتضمن مجالات متعددة من الأنشطة التجارية والصناعية والصحية والتعليمية وغيرها، الأمر الذي يتيح للمستثمرين مجالاً واسعاً للنمو والتوسع، وتستهدف الأمانة من خلال طرح هذه الفرص إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في الحاضرة وتلبية احتياجات السوق، مما يسهل للمستثمرين تحقيق تطلعاتهم الاستثمارية.

حوافز الأمانة لتشجيع الفرص

وتأتي الفرص الاستثمارية متزامنة مع تقديم أمانة الأحساء لمجموعة من الحوافز ، ومنها:
الإعفاء من القيمة الإيجارية بمايصل إلى 10% من قيمة العقد خلال فترة الإنشاء الأمر الذي يُتيح للمستثمرين البدء بأعمالهم دون أعباء مالية إضافية في المراحل الأولى.
توفير الأمانة مواقع متعددة وخيارات مرنة تتناسب مع احتياجات كل مشروع مما يسهل على المستثمرين اختيار المواقع الأنسب لإنجاح مشاريعهم.
سعي الأمانة إلى تشجيع الاستثمارات الواعدة حيث تمتد فترة العقود لتصل إلى 25 سنة أو أكثر في بعض الأنشطة مما يعكس الالتزام بدعم بيئة الأعمال وتوفير المناخ المناسب لتحقيق الاستدامة.

دعم منظومة الاستثمارات

وأكدت الأمانة على أن طرح الفرص الاستثمارية، يأتي دعماً لمنظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات وتعزيز عناصر جودة الحياة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030م واشراك القطاع الخاص في تنمية المجال الاستثماري البلدي وتحقيق مفاهيم الاستدامة فيه، كما ان الآليات الإجرائية لطرح الفرص الاستثمارية من شأنها تحقيق مستهدفات وزارة البلديات والاسكان في التيسير على المستثمرين والمهتمين في الاطلاع على كافة الفرص المُعلن عنها في بوابة موحدة ممايُسهم في رفع قاعدة المتنافسين وينعكس ايجاباً على تنمية المدن.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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