شكرا لقرائتكم خبر عن مع إعفاء إيجاري 10%.. أمانة الأحساء تطرح 90 فرصة استثمارية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - طرحت أمانة الأحساء ممثلة بالإدارة العامة للاستثمارات وتنمية الإيرادات 90 فرصة استثمارية جديدة ، ضمن الفرص الاستثمارية للعام الجاري 2025، عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية "فرص".
وأوضحت الأمانة أن هذه الفرص تتضمن مجالات متعددة من الأنشطة التجارية والصناعية والصحية والتعليمية وغيرها، الأمر الذي يتيح للمستثمرين مجالاً واسعاً للنمو والتوسع، وتستهدف الأمانة من خلال طرح هذه الفرص إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في الحاضرة وتلبية احتياجات السوق، مما يسهل للمستثمرين تحقيق تطلعاتهم الاستثمارية.
الإعفاء من القيمة الإيجارية بمايصل إلى 10% من قيمة العقد خلال فترة الإنشاء الأمر الذي يُتيح للمستثمرين البدء بأعمالهم دون أعباء مالية إضافية في المراحل الأولى.
توفير الأمانة مواقع متعددة وخيارات مرنة تتناسب مع احتياجات كل مشروع مما يسهل على المستثمرين اختيار المواقع الأنسب لإنجاح مشاريعهم.
سعي الأمانة إلى تشجيع الاستثمارات الواعدة حيث تمتد فترة العقود لتصل إلى 25 سنة أو أكثر في بعض الأنشطة مما يعكس الالتزام بدعم بيئة الأعمال وتوفير المناخ المناسب لتحقيق الاستدامة.
وأوضحت الأمانة أن هذه الفرص تتضمن مجالات متعددة من الأنشطة التجارية والصناعية والصحية والتعليمية وغيرها، الأمر الذي يتيح للمستثمرين مجالاً واسعاً للنمو والتوسع، وتستهدف الأمانة من خلال طرح هذه الفرص إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في الحاضرة وتلبية احتياجات السوق، مما يسهل للمستثمرين تحقيق تطلعاتهم الاستثمارية.
حوافز الأمانة لتشجيع الفرصوتأتي الفرص الاستثمارية متزامنة مع تقديم أمانة الأحساء لمجموعة من الحوافز ، ومنها:
الإعفاء من القيمة الإيجارية بمايصل إلى 10% من قيمة العقد خلال فترة الإنشاء الأمر الذي يُتيح للمستثمرين البدء بأعمالهم دون أعباء مالية إضافية في المراحل الأولى.
توفير الأمانة مواقع متعددة وخيارات مرنة تتناسب مع احتياجات كل مشروع مما يسهل على المستثمرين اختيار المواقع الأنسب لإنجاح مشاريعهم.
سعي الأمانة إلى تشجيع الاستثمارات الواعدة حيث تمتد فترة العقود لتصل إلى 25 سنة أو أكثر في بعض الأنشطة مما يعكس الالتزام بدعم بيئة الأعمال وتوفير المناخ المناسب لتحقيق الاستدامة.