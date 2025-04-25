الشيباني: سوريا لن تشكل تهديداً لأي من دول المنطقة بما فيها إسرائيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الجمعة، إن بلاده لن تشكل تهديداً لأي من دول المنطقة بما فيها إسرائيل، مطالباً مجلس الأمن الدولي بالضغط على تل أبيب لسحب قواتها من الأراضي السورية.

وأضاف الشيباني في كلمة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بنيويورك، أن الإدارة السورية الجديدة تعمل على مكافحة تنظيم “داعش”، وتقوم بالتنسيق مع دول المنطقة والعالم لمواجهة التهديدات “الإرهابية”.

وذكر أن الحكومة السورية “حافظت على مؤسسات الدولة ومنعتها من الانهيار”، مشيراً إلى أن الحكومة بدأت “خطوات دستورية نحو إصلاح حقيقي”.

وتابع: “سنعلن عن خطوات جادة لتشكيل برلمان وطني يمثل الشعب السوري”.

وجدد الشيباني انتقاد الحكومة السورية الحالية للعقوبات المفروضة على دمشق منذ فترة حكم الرئيس السابق بشار الأسد، قائلاً إنها تمنع رؤوس الأموال من دخول البلاد.

وأفاد بأن هذه العقوبات “تقيد قدرتنا على تطبيق العدالة الانتقالية وضمان الأمن”، معتبراً أن رفع العقوبات سيكون “خطوة هامة تساهم في تحويل سوريا لشريك نشط وقوي في السلام والاقتصاد الدولي”.

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