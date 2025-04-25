السعودية | وزير الخارجية ووزير خارجية الهند يستعرضان هاتفيًا العلاقات الثنائية ويبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بمعالي وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند، الدكتور سوبراهمانيام جايشانكار.

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لتهدئة التوترات فيها.

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