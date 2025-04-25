السعودية | وزير الخارجية ووزير خارجية الهند يستعرضان هاتفيًا العلاقات الثنائية ويبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ووزير خارجية الهند يستعرضان هاتفيًا العلاقات الثنائية ويبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض
أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بمعالي وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند، الدكتور سوبراهمانيام جايشانكار.
وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لتهدئة التوترات فيها.
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