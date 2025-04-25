السعودية | غدًا.. انطلاق أكبر فعالية مشي في المملكة “امش 30” بمختلف الخليج 365

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تنطلق غدًا النسخة الخامسة من فعالية “امش30″، أكبر فعالية مشي على مستوى المملكة، تنظمها وزارة الصحة في مختلف مناطق المملكة، بهدف تعزيز ثقافة المشي والتشجيع على تبني أنماط الحياة الصحية والوقاية من الأمراض المزمنة، انسجامًا مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي، أحد برامج رؤية المملكة 2030، الساعية إلى بناء مجتمع حيوي يتمتع ببيئة صحية داعمة للوقاية، ومستوى متقدم من جودة الحياة، يعكس تطور الخدمات الصحية لجميع فئات المجتمع.

وشارك في مبادرة “امش 30 ” أكثر من مليون ونصف مشارك، مسجلةً مليارَيْ خطوة، وشهدت الفعالية بنسختها الحالية مشاركة واسعة من مختلف مناطق المملكة، ومن ذلك شركة الصحة القابضة عبر تجمعاتها الصحية، واحتضنت مدينة الرياض الفعالية المركزية في المسار الرياضي “البرومينيد”، إلى جانب جازان ونجران ومكة المكرمة والمدينة المنورة والأحساء والجوف والقريات وبيشة والباحة والقنفذة وحفر الباطن والمنطقة الشرقية وجدة وتبوك وحائل والطائف والقصيم ومنطقة الحدود الشمالية، بالتزامن مع تفعيل دوري المشي الرقمي عبر تطبيق “صحتي”، في إطار تسخير الأدوات التقنية لدعم المشاركة المجتمعية وتعزيز السلوك الصحي المستدام.

يُذكر أن المسار الرياضي، الذي سيحتضن فعالية “امش 30″، يُعد مشروعًا نوعيًّا يوفّر بيئة متكاملة وآمنة لممارسة الرياضة، ويُسهم في تعزيز نمط الحياة الصحي، ويدعم استضافة الفعاليات المجتمعية والرياضية، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 لجعل الرياض من أفضل مدن العالم للعيش.

ويأتي تنظيم هذه الفعالية في إطار التزام وزارة الصحة بتعزيز مفاهيم الصحة الوقائية، وتمكين المجتمع من تبني ممارسات صحية مستدامة تسهم في تحسين جودة الحياة والارتقاء بالصحة العامة، ودعت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالمشاركة في هذه الفعالية المجتمعية والتسجيل المسبق عبر الرابط الإلكتروني التالي : ‏https://walking30.moh.gov.sa/pages/pathsOf30.html.

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