الاقتصاد

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو اليوم الجمعة

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واس - لندن  0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو اليوم الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني اليوم انخفاضًا مقابل الدولار الأمريكي، وارتفاعًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة "اليورو".
وتُدُوول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.3331 دولار أمريكي، بانخفاض بلغ 0.04 في المئة.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو

فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1713 يورو بنسبة بلغت 0.02 في المئة.

كان أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم تعاملاته على ارتفاع بنسبة بلغت 0.09 في المئة.

مؤشر بورصة لندن

وحقق المؤشر مكاسب تعادل 7.81 نقاط، ليصل عند مستوى 8415.25 نقطة.
ويضم مؤشر بورصة لندن أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية-
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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