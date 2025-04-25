شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو اليوم الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو

مؤشر بورصة لندن

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني اليوم انخفاضًا مقابل الدولار الأمريكي، وارتفاعًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة "اليورو".وتُدُوول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.3331 دولار أمريكي، بانخفاض بلغ 0.04 في المئة.فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1713 يورو بنسبة بلغت 0.02 في المئة.كان أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم تعاملاته على ارتفاع بنسبة بلغت 0.09 في المئة.وحقق المؤشر مكاسب تعادل 7.81 نقاط، ليصل عند مستوى 8415.25 نقطة.ويضم مؤشر بورصة لندن أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية-