السعودية | محافظ الدرعية يرفع التهنئة للقيادة على ما حققته رؤية المملكة 2030 من إنجازات ومستهدفات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

رفع صاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي محافظ الدرعية، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- نظير المستهدفات التي حققتها رؤية المملكة 2030.

وأكد سموه، أن صدور التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 للعام 2024، الذي يظهر بأرقامه وإنجازاته النماء في شتى مجالات وبرامج الرؤية، في تحقيق العديد من المنجزات والتطور والنماء على كل الأصعدة.

وقال سموه: “إن ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام كبير بملفات تنموية شاملة، انعكست على تحقيق أرقام قياسية في إيرادات الدولة ومشاريعها وخططها الطموحة بمختلف المجالات”، مشيرًا إلى أن المملكة تتبوأ مكانة دولية عالمية متميزة، وتسير بخطط التنمية والنماء بتصاعد متسارع، وهذا يجعل التفاؤل مضاعفًا نحو مستقبل واعد.

وسأل سموه المولى- العلي القدير- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على البلاد الأمن والأمان والازدهار في ظل قيادتها الرشيدة.

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