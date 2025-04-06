شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى البحرين.. عيار 24 بـ 36.725 دينار والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب في البحرين انخفاضا محدودا مقارنة بأسعار أمس، حيث سجل عيار 24 سعر 36.725 ريال وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب وننشر تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات فى هذا التقرير.



عيار 24 سجل 36.725 دينار

عيار 22 سجل 33.650 دينار

عيار 21 سجل 32.125 دينار

عيار 18 سجل 27.550 دينار

عيار 14 سجل 21.425 دينار

عيار 12 سجل 18.350 دينار

الاونصة1142.200 دينار

الجنيه الذهب257.050 دينار

الأونصة بالدولار3037.76 دولار

أسعار الذهب في البحرين



ويظل سعر الذهب في دول الخليج متأثرا بحركة الأسعار العالمية، حيث تلعب عوامل مثل سعر الدولار، والسياسات النقدية، والتوترات الجيوسياسية دورًا رئيسيًا في تحديد قيمته. لذا، ينصح المستثمرون والمستهلكون بمتابعة المستجدات الاقتصادية العالمية عن كثب لاتخاذ قرارات مالية أكثر وعيًا، خاصة في ظل التذبذبات المستمرة التي يشهدها المعدن النفيس.