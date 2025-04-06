شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى البحرين.. عيار 24 بـ 36.725 دينار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالسبت، 05 أبريل 2025 10:00 م
شهدت أسعار الذهب في البحرين انخفاضا محدودا مقارنة بأسعار أمس، حيث سجل عيار 24 سعر 36.725 ريال وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب وننشر تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات فى هذا التقرير.
- عيار 24 سجل 36.725 دينار
- عيار 22 سجل 33.650 دينار
- عيار 21 سجل 32.125 دينار
- عيار 18 سجل 27.550 دينار
- عيار 14 سجل 21.425 دينار
- عيار 12 سجل 18.350 دينار
- الاونصة1142.200 دينار
- الجنيه الذهب257.050 دينار
- الأونصة بالدولار3037.76 دولار
ويظل سعر الذهب في دول الخليج متأثرا بحركة الأسعار العالمية، حيث تلعب عوامل مثل سعر الدولار، والسياسات النقدية، والتوترات الجيوسياسية دورًا رئيسيًا في تحديد قيمته. لذا، ينصح المستثمرون والمستهلكون بمتابعة المستجدات الاقتصادية العالمية عن كثب لاتخاذ قرارات مالية أكثر وعيًا، خاصة في ظل التذبذبات المستمرة التي يشهدها المعدن النفيس.
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