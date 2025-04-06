الاقتصاد

سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأحد بالتزامن مع إجازة الصاغة الأسبوعية

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سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأحد بالتزامن مع إجازة الصاغة الأسبوعية

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القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 تطورات سعر الذهب اليوم في مصر بتعاملات الأحد 6 أبريل 2025 وسط تذبذب بين الأعيرة الذهب رغم الأجازة الأسبوعية في سوق الصاغة.

  أسعار الذهب اليوم

عيار 21: 4365 جنيهًا

عيار 24: 4988 جنيها

عيار 18: 3740 جنيهًا

الجنيه الذهب: 34920 جنيهًا

 

انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 2.8% عند 3.056.40 دولاراً للأونصة بختام الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى في أسبوع، مبتعداً عن أعلى مستوياته التاريخية المسجلة في وقت سابق من الأسبوع.وعلى مدار الأسبوع، حقق الذهب خسارة  بنحو 1.9%، متخلياً عن مكاسبه التي حققها في وقت سابق.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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