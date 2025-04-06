شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تصدر 193 ألف طن من البطاطا الحلوة بقيمة 97 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية عن تصدير 193 ألف طن من البطاطا الحلوة خلال الفترة من سبتمبر 2024 حتى يناير 2025، بقيمة إجمالية بلغت 97 مليون دولار. وأكد المجلس أن هذه الكميات تمثل نحو 8% من إجمالي كميات الصادرات الزراعية المصرية و 5% من قيمتها الإجمالية.

وأشار المجلس إلى أن البطاطا الحلوة المصرية تتمتع بسمعة ممتازة في الأسواق العالمية، وخاصة في الأسواق الأوروبية التي تشهد طلبًا متزايدًا على هذه المنتج بفضل قيمته الغذائية العالية و*مذاقه المميز*. وقد ساهمت هذه الصادرات بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المصري وزيادة الإيرادات الدولارية، حيث تم تصدير كميات كبيرة إلى دول مثل ألمانيا، فرنسا، والمملكة المتحدة.

وأوضح المجلس أن نجاح البطاطا الحلوة المصرية في الأسواق الدولية ،يعود إلى تحسين أساليب الإنتاج و*تطوير عمليات التعبئة والتغليف* بما يتناسب مع المعايير الدولية. كما أضاف المجلس أن الاستثمار في البنية التحتية الزراعية والتوسع في زراعة البطاطا الحلوة يسهم بشكل كبير في زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري.

وأكد المجلس التصديري أن مصر تسعى إلى تعزيز حصتها السوقية في أسواق البطاطا الحلوة العالمية وزيادة صادراتها الزراعية بشكل عام، ما يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي وزيادة الاستثمارات في القطاع الزراعي.