الاقتصاد

مصر تصدر 193 ألف طن من البطاطا الحلوة بقيمة 97 مليون دولار

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مصر تصدر 193 ألف طن من البطاطا الحلوة بقيمة 97 مليون دولار

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الحليم سالم

الأحد، 06 أبريل 2025 12:00 ص

أعلن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية عن تصدير 193 ألف طن من البطاطا الحلوة خلال الفترة من سبتمبر 2024 حتى يناير 2025، بقيمة إجمالية بلغت 97 مليون دولار. وأكد المجلس أن هذه الكميات تمثل نحو 8% من إجمالي كميات الصادرات الزراعية المصرية و 5% من قيمتها الإجمالية.

وأشار المجلس إلى أن البطاطا الحلوة المصرية تتمتع بسمعة ممتازة في الأسواق العالمية، وخاصة في الأسواق الأوروبية التي تشهد طلبًا متزايدًا على هذه المنتج بفضل قيمته الغذائية العالية و*مذاقه المميز*. وقد ساهمت هذه الصادرات بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المصري وزيادة الإيرادات الدولارية، حيث تم تصدير كميات كبيرة إلى دول مثل ألمانيا، فرنسا، والمملكة المتحدة.

وأوضح المجلس أن نجاح البطاطا الحلوة المصرية في الأسواق الدولية ،يعود إلى تحسين أساليب الإنتاج و*تطوير عمليات التعبئة والتغليف* بما يتناسب مع المعايير الدولية. كما أضاف المجلس أن الاستثمار في البنية التحتية الزراعية والتوسع في زراعة البطاطا الحلوة يسهم بشكل كبير في زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري.

وأكد المجلس التصديري أن مصر تسعى إلى تعزيز حصتها السوقية في أسواق البطاطا الحلوة العالمية وزيادة صادراتها الزراعية بشكل عام، ما يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي وزيادة الاستثمارات في القطاع الزراعي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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