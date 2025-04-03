شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم العالمية.. بورصة موسكو تغلق على تراجع والان نبدء بالتفاصيل

سعر صرف الروبل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على تراجع بواقع 63.79 نقطة، ما نسبته 2.18%، مقارنة بإغلاق يوم التداول السابق، ليصل إلى 2862.60 نقطة.وأنهى مؤشر RTS منخفضًا بمقدار 21.63 نقطة، أي بنسبة 1.98%، مقارنة بإغلاق التداول السابق، ليبلغ 1068.68 نقطة.حدد البنك المركزي الروسي اليوم، أسعار صرف العملات الرئيسة مقابل الروبل، حيث انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 32 كوبيكًا، مقارنة بسعر صرف اليوم السابق، ليصل إلى 84.5522 روبلًا.وفي الوقت ذاته، انخفض سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 76 كوبيكًا، ليبلغ 91.2044 روبلًا، بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 8 كوبيكات، ليصل إلى 11.5258 روبلًا.