شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف فى أسعار الذهب اليوم الخميس 3 أبريل 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس، 3 أبريل 2025، ارتفاعاً مع بداية التعاملات، وفقًا لآخر تحديث للأسعار، لتصعد جميع الأعيرة الذهب المتداولة في السوق المصري بحوالي 10 جنيهات فقط



وجاءت أسعار بيع الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالى:

عيار 24: سجل سعر البيع 5069 جنيهًا للجرام.

عيار 22: بلغ سعر البيع 4646 جنيهًا للجرام.

عيار 21: استقر عند 4435 جنيهًا للجرام.

عيار 18: سجل 3801 جنيه للجرام.

عيار 14: بلغ سعر البيع 2957 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب 35840 جنيها



يُذكر أن الأسعار المذكورة غير شاملة المصنعية، والتي تختلف من محل إلى آخر، حيث يخصم التجار نسبة تتراوح بين 1% و2% من سعر البيع المعلن.

كما أن السوق حاليًا يشهد اضراب في حركة البيع بسبب التغيرات المستمرة فى الأسعار، ومن المتوقع أن تتغير الأسعار عند بشكل مستمر على مدار الساعة