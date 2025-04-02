شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 2-4 -2025 يسجل 5057 جنيها للجرام عيار 24 بدون مصنعية والان مع تفاصيل الخبر

يترقب المتعاملون في مصر تطورات أسعار الذهب وسط توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وننشر أخر تطورات سعر الذهب اليوم الاربعاء في مصر

أسعار الذهب في مصر اليوم

- عيار 24 يسجل 5057 جنيها

- عيار 21 يسجل 4425 جنيها

- عيار 18 يسجل 3792 جنيها

- الجنيه الذهب 35400 جنيه

يتحرك الذهب في مصر حاليًا في قناة سعرية حدها الأدني 4410 وحدها الأقصى 4440 جنيًها في تغيرات فورية في سعر الذهب.

وارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 27% العام 2024 وهي أكبر زيادة منذ عام 2010، حيث اختار المستثمرون المعدن للتحوط ضد المخاطر العالمية إلى جانب خفض البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.



وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً

وارتفع سعر الذهب الذي يعتبر ملاذًا آمنًا للاستثمار في أوقات التضخم أو التقلبات الاقتصادية بنسبة 19 % تقريباً حتى الآن هذا العام، مدفوعًا جزئيًا بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.



