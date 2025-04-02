شكرا لقرائتكم خبر عن بنهاية اليوم الأربعاء 2-4-2025.. هل تغير سعر الدولار أمام الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

مع نهاية اليوم هل تغير سعر الدولار اليوم الأربعاء 2-4-2025 أمام الجنيه المصري فى ثالث أيام عيد الفطر المبارك، وفقًا لأخر تحديث فإن هناك حالة من الاستقرار، بالبنك المركزي المصري 50.51 جنيه للشراء و 50.65 جنيه للبيع.

وثبت سعر الدولار اليوم الأربعاء، بالبنك الأهلى المصرى 50.52 جنيه للشراء و 50.62 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.52 جنيه للشراء و50.62 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.52 جنيه 50.62 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.52 جنيه للشراء و 50.62 جنيه للبيع

واستقر سعر الدولار فى بالتعاملات اليوم كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

قال البنك المركزي المصري في بيان، سابق، إن صافي الإحتياطيات الدولية وصل إلى 47,393.6 مليون دولار أمريكي في نهاية فبراير 2025.

