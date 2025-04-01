الاقتصاد

فى التعاملات المسائية سعر الدولار يسجل 50.48 للشراء اليوم الثلاثاء 1-4-2025

0 نشر
0 تبليغ

فى التعاملات المسائية سعر الدولار يسجل 50.48 للشراء اليوم الثلاثاء 1-4-2025

شكرا لقرائتكم خبر عن فى التعاملات المسائية سعر الدولار يسجل 50.48 للشراء اليوم الثلاثاء 1-4-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين

الثلاثاء، 01 أبريل 2025 10:00 م

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصري فى البنوك العاملة في السوق المصري، فى ثانى أيام العيد بالتعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 1-4-2025.

ويحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار  فى البنوك المصرية على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر  صرف الدولار، وسجل سعر الدولار فى البنك المركزي 50.48 جنيه للشراء ،و 50.61 جنيه للبيع ،وسجل سعر الدولار  بالبنك الأهلى المصرى 50.50 جنيه للشراء و 50.60 جنيه للبيع.

ويقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار  الامريكى مقابل الجنيه المصرى ،فى البنوك العامله فى السوق المصري.

وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالآتى:

سعر  الدولار البنك الأهلى المصرى

50.50 جنيه للشراء.
50.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
50.50 جنيه للشراء.
50.60 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
50.50 جنيه للشراء
50.60 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى  cib
50.50 جنيه للشراء.
50.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
50.49 جنيه للشراء
50.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف ابو ظبى الإسلامى

50.56 جنيه للشراء

50.66 جنيه للبيع

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

Advertisements