شكرا لقرائتكم خبر عن فى التعاملات المسائية سعر الدولار يسجل 50.48 للشراء اليوم الثلاثاء 1-4-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصري فى البنوك العاملة في السوق المصري، فى ثانى أيام العيد بالتعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 1-4-2025.

ويحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار فى البنوك المصرية على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولار، وسجل سعر الدولار فى البنك المركزي 50.48 جنيه للشراء ،و 50.61 جنيه للبيع ،وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.50 جنيه للشراء و 50.60 جنيه للبيع.

ويقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى ،فى البنوك العامله فى السوق المصري.

وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار البنك الأهلى المصرى

50.50 جنيه للشراء.

50.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.50 جنيه للشراء.

50.60 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.50 جنيه للشراء

50.60 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

50.50 جنيه للشراء.

50.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.49 جنيه للشراء

50.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف ابو ظبى الإسلامى

50.56 جنيه للشراء

50.66 جنيه للبيع