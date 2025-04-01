شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر الذهب اليوم الثلاثاء فى الأسواق المصرية 7 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الذهب في مصر اليوم، الثلاثاء، ارتفاعًا طفيفًا بحوالى 7 جنيهات في التعاملات المسائية خلال ثاني أيام عيد الفطر المبارك مع الصعود الكبير للذهب في البورصة العالمية.

وسجلت أسعار البيع لمختلف الأعيرة مستويات متفاوتة وفقًا لآخر تحديثات الأسواق المحلية مع تغير لحظى فى سعر بيع الذهب للمستهلكين.



أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 24: بلغ سعر البيع 5074.25 جنيهًا للجرام.

عيار 21: وصل سعر البيع إلى 4440 جنيهًا للجرام.

عيار 18: بلغ سعر البيع 3805.75 جنيهًا للجرام.

عيار 14: سجل سعر البيع 2960 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب: بلغ سعر البيع 35520 جنيهًا للجرام.



ويُذكر أن أسعار الذهب تتأثر بعوامل عديدة، أبرزها سعر الصرف العالمي وحركة الأسواق المالية، إضافةً إلى العرض والطلب المحلي، حيث قفز الذهب في مصر بسبب صعود الأونصة قرب مستويات 3135 دولاراً الآن.