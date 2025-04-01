الاقتصاد

ارتفاع أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 74.74 دولارًا للبرميل

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shimaa mohamed 0 تبليغ

  • ارتفاع أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 74.74 دولارًا للبرميل 1/2
  • ارتفاع أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 74.74 دولارًا للبرميل 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - رافعة مضخة للنفط الخام في حوض بيرميان بولاية تكساس الأمريكية في صورة من أرشيف رويترز

الخليج 365_واس

أغلقت أسعار النفط اليوم، على ارتفاع عند التسوية في ختام التعاملات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام (برنت)، بمقدار 1.11 دولار، أو بنسبة 1.51 %، لتسجل عند التسوية 74.74 دولارًا للبرميل.
وصعدت العقود الآجلة لخام (غرب تكساس) الوسيط الأمريكي، بمقدار 2.12 دولار، أو بنسبة 3.06 %، لتسجل 71.48 دولارًا للبرميل عند التسوية.

من جانبها، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام انخفض بمقدار 305 آلاف برميل يوميًا، ليصل إلى 13.15 مليون برميل يوميًا في يناير الماضي، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2024.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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