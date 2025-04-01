ارتفاع أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 74.74 دولارًا للبرميل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - رافعة مضخة للنفط الخام في حوض بيرميان بولاية تكساس الأمريكية في صورة من أرشيف رويترز

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أغلقت أسعار النفط اليوم، على ارتفاع عند التسوية في ختام التعاملات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام (برنت)، بمقدار 1.11 دولار، أو بنسبة 1.51 %، لتسجل عند التسوية 74.74 دولارًا للبرميل.

وصعدت العقود الآجلة لخام (غرب تكساس) الوسيط الأمريكي، بمقدار 2.12 دولار، أو بنسبة 3.06 %، لتسجل 71.48 دولارًا للبرميل عند التسوية.

من جانبها، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام انخفض بمقدار 305 آلاف برميل يوميًا، ليصل إلى 13.15 مليون برميل يوميًا في يناير الماضي، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2024.

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