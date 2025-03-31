شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 31- 3- 2025 فى قطر.. عيار 21 بـ315.75 ريال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب في قطر، اليوم الإثنين، ارتفاعا طفيفا فى بعض الأعيرة، وسجلت الأونصة سعر 3082.99 ريال قطري، مقارنة بـ3082.94 ريال أمس، وينصح المستثمرون والمشترون بمتابعة التحديثات المستمرة للأسعار لضمان اتخاذ قرارات مدروسة تتماشى مع التحركات المستقبلية المحتملة في السوق.

أسعار الذهب اليوم في قطر

عيار 24 سجل 360.75 ريال

عيار 22 سجل 330.75 ريال

عيار 21 سجل 315.75 ريال

عيار 18 سجل 270.50 ريال

عيار 14 سجل 210.50 ريال

عيار 12 سجل 180.50 ريال

الاونصة 11222.00 ريال

الجنيه الذهب 2525.50 ريال



الأونصة بالدولار 3082.99 دولار

ارتفع الذهب متجاوزاً 3,000 دولار للأونصة الأسبوع الماضي، مسجلاً معلماً تاريخياً مع استمرار المعدن الثمين في مساره الصعودي، مدفوعاً بزيادة الطلب على الملاذات الآمنة واتجاهات التخلي عن الدولار.



يتداول الذهب حاليًا بالقرب من أعلى قمة تاريخية له عند مستوى 3070 دولارًا للأونصة، وفي حالة استمرار الأسعار فوق مستويات 3045 و 3057 دولارًا: من المتوقع أن يواصل الذهب صعوده إلى مستويات 3086 و 3100 دولار.



في حالة فشل الأسعار في الثبات فوق مستوى 3045 دولارًا: من المحتمل أن تتراجع الأسعار مجددًا إلى مستويات 3022 و 3000 و 2984 دولارًا.



وصرح ترامب يوم بأن الرسوم الجمركية على السيارات قادمة قريباً، لكنه أشار إلى أن بعض التعريفات التي هدد بفرضها قد لا تُطبق في الثاني من أبريل، وهي إشارة فسرتها وول ستريت على أنها مرونة في موقفه، بعدما تسببت هذه السياسات في اضطرابات في الأسواق لأسابيع.

ويعتبر الذهب ملاذاً آمناً في أوقات التوترات الجيوسياسية والاقتصادية، ويستفيد عادةً من بيئة انخفاض أسعار الفائدة.