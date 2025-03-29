النفط يسجل مكاسب متتالية للأسبوع الثالث وسط ضغوط على الإمدادات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_تابعات

تراجعت أسعار النفط في جلسة الجمعة وسط مخاوف من حدوث ركود عالمي بسبب الرسوم الجمركية الأميركية، لكنها ارتفعت للأسبوع الثالث على التوالي بعد أن صعدت واشنطن الضغوط على فنزويلا وإيران العضوين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتاً أو 0.5% إلى 73.63 دولار للبرميل عند التسوية، بينما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 56 سنتاً أو 0.8% إلى 69.36 دولار للبرميل.

ويعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعلان عن رسوم جمركية مضادة تستهدف مجموعة واسعة من الواردات اعتباراً من الثاني من أبريل/ نيسان.

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