المركزي الروسي يواصل تخفيض أسعار العملات الرئيسة أمام الروبل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار صرف العملات الرئيسة مقابل الروبل خلال الفترة من 29 إلى 31 مارس الجاري، حيث خفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 15 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 83.6813 روبلًا.

وفي الوقت ذاته، خفض سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 89 كوبيكًا، ليبلغ 89.6553 روبلًا، بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بواقع 4 كوبيكات، ليصل إلى 11.4575 روبلًا.

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