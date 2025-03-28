الاقتصاد

تراجع مؤشر ثقة المستهلكين في أمريكا إلى أقل مستوى منذ نوفمبر 2022

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د ب أ - واشنطن 0 تبليغ

  • تراجع مؤشر ثقة المستهلكين في أمريكا إلى أقل مستوى منذ نوفمبر 2022 1/2
  • تراجع مؤشر ثقة المستهلكين في أمريكا إلى أقل مستوى منذ نوفمبر 2022 2/2

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الدمام - شريف احمد - تراجعت ثقة المستهلكين في أمريكا خلال الشهر الحالي بأكثر من التقديرات السابقة، وفقا لمؤشر جامعة ميشيجان الصادر الجمعة.
وذكرت الجامعة أن القراءة النهائية للمؤشر خلال الشهر الحالي تراجعت إلى 57 نقطة في حين كانت القراءة الأولية 9ر57 نقطة.

ثقة المستهلكين في أمريكا

وتراجع المؤشر وفقا للبيانات النهائية بشدة مقارنة بالشهر الماضي الذي سجل 7ر64 نقطة، ليصل إلى أقل مستوى له منذ سجل 7ر56 نقطة في نوفمبر 2022.

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ويعكس التراجع الحاد للمؤشر الرئيسي لثقة المستهلكين خلال الشهر الحالي، تراجعا ملموسًا في توقعات المستهلكين.
وتراجع مؤشر التوقعات الفرعي إلى 6ر52 نقطة خلال مارس الحالي، مقابل 64 نقطة خلال الشهر الماضي ليسجل أقل مستوى له منذ يوليو 2022.

التضخم في أمريكا

وأشار تقرير جامعة ميشيجان إلى تراجعًا طفيفًا في مؤشر الثقة في الموقف الاقتصادي الراهن، إلى 8ر63 نقطة مقابل 7ر65 نقطة في الشهر الماضي.
وعلى صعيد التضخم ارتفعت توقعات المستهلكين للتضخم خلال عام إلى 5%، مقابل 3ر4% وفقا لمسح الشهر الماضي، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2022.
وبالنسبة للتضخم الأطول مدى ارتفعت توقعات المستهلكين خلال الشهر الحالي إلى 1ر4% مقابل 5ر3% خلال الشهر الماضي.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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