الاقتصاد

انخفاض أرباح «نسيج للتقنية» 69.6% إلى 4 ملايين ريال في 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

انخفاض أرباح «نسيج للتقنية» 69.6% إلى 4 ملايين ريال في 2024

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الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة نسيج للتقنية في عام 2024 بنسبة 69.6% إلى 4 ملايين ريال، مقارنة بـ13.35 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، انخفض هامش الربح بسبب استثمار الشركة في رفع جودة منتجاتها ومخرجات المشاريع وتسريع عمليات التنفيذ ورفع قدرات العمليات ومن أهمها ما يتعلق بمنصة مداد السحابية.
وانخفض صافي الربح للعام بسبب زيادة مخصص خسائر الائتمان للتحوط عن التأخير في سداد أحد المشاريع لدى الشركة.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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