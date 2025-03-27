شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «نسيج للتقنية» 69.6% إلى 4 ملايين ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وانخفض صافي الربح للعام بسبب زيادة مخصص خسائر الائتمان للتحوط عن التأخير في سداد أحد المشاريع لدى الشركة.

الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة نسيج للتقنية في عام 2024 بنسبة 69.6% إلى 4 ملايين ريال، مقارنة بـ13.35 مليون ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، انخفض هامش الربح بسبب استثمار الشركة في رفع جودة منتجاتها ومخرجات المشاريع وتسريع عمليات التنفيذ ورفع قدرات العمليات ومن أهمها ما يتعلق بمنصة مداد السحابية.وانخفض صافي الربح للعام بسبب زيادة مخصص خسائر الائتمان للتحوط عن التأخير في سداد أحد المشاريع لدى الشركة.