شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات.. الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل

أسعار العملات

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني، اليوم، انخفاضًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو".وكان تداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2891 دولار أمريكي، بهبوط 0.38 %، في حين تراجع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1980 يورو بنسبة 0.12 %.فيما حدد البنك المركزي الروسي اليوم، أسعار صرف العملات الرئيسة مقابل الروبل، حيث رفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 32 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 84.193 روبلًا.وفي الوقت ذاته، رفع سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 82 كوبيكًا، ليبلغ 92.3409 روبلًا. بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 10 كوبيكات، ليصل إلى 11.5572 روبلًا.