شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم.. تعرف على نتائج البورصة في لندن وموسكو والان نبدء بالتفاصيل

البورصة البريطانية

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على انخفاض بواقع 17.39 نقطة، بنسبة 0.55%، مقارنة بإغلاق التداول السابق، ليصل إلى 3147.23 نقطة.وبدوره, أنهى مؤشر RTS تداولاته على انخفاض بمقدار 6.70 نقاط، أي بنسبة 0.57%، مقارنة بإغلاق التداول السابق، ليبلغ 1177.40 نقطة.أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على ارتفاع بنسبة 0.34 %.وحقق المؤشر - الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية - مكاسب تعادل 29.68 نقطة، ليصل عند مستوى 8693.48 نقطة.