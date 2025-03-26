الاقتصاد

أسواق الأسهم.. تعرف على نتائج البورصة في لندن وموسكو

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واس - موسكو/ لندن 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم.. تعرف على نتائج البورصة في لندن وموسكو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على انخفاض بواقع 17.39 نقطة، بنسبة 0.55%، مقارنة بإغلاق التداول السابق، ليصل إلى 3147.23 نقطة.
وبدوره, أنهى مؤشر RTS تداولاته على انخفاض بمقدار 6.70 نقاط، أي بنسبة 0.57%، مقارنة بإغلاق التداول السابق، ليبلغ 1177.40 نقطة.
مؤشرا بورصة موسكو - مشاع إبداعي
بورصة موسكو - مشاع إبداعي

البورصة البريطانية

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على ارتفاع بنسبة 0.34 %.
مؤشرات الأسهم البريطانية - أرشيفية اليوم

وحقق المؤشر - الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية - مكاسب تعادل 29.68 نقطة، ليصل عند مستوى 8693.48 نقطة.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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