شكرا لقرائتكم خبر عن مقارنة بإغلاق التداول السابق.. مؤشرا بورصة موسكو يغلقان على تباين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم الاثنين، على انخفاض بواقع 11.86 نقطة، ما نسبته 0.37%، مقارنة بإغلاق يوم التداول السابق، ليصل إلى 3179.75 نقطة.بدوره أنهى مؤشر RTS مرتفعًا بمقدار 6.39 نقاط، أي بنسبة 0.54%، مقارنة بإغلاق التداول السابق، ليبلغ 1194.28 نقطة.