الاقتصاد

مقارنة بإغلاق التداول السابق.. مؤشرا بورصة موسكو يغلقان على تباين

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واس - موسكو 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم الاثنين، على انخفاض بواقع 11.86 نقطة، ما نسبته 0.37%، مقارنة بإغلاق يوم التداول السابق، ليصل إلى 3179.75 نقطة.
بدوره أنهى مؤشر RTS مرتفعًا بمقدار 6.39 نقاط، أي بنسبة 0.54%، مقارنة بإغلاق التداول السابق، ليبلغ 1194.28 نقطة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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