شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يوافق على زيادة منحة العيد للعاملين إلى 1500 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

وافق الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بعد دراسة طلب النقابة العامة للعاملين بالمرافق برئاسة المستشار هشام فؤاد زبيادة منحة العيد للعاملين بالقطاع بالكامل، وتم رفع قيمة المنحة من 1200 جنيه إلى 1500 جنيه لجميع العاملين.

ووجه الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة شركات النقل والتوزيع والإنتاج التابعين للوزارة بصرف منحة العيد للعاملين بالقطاع بداً من غدا الثلاثاء وحتى الأربعاء، وذلك قبل بدء إجازة عيد الفطر المبارك.

وعلمت ”الخليج 365” من مصدر مطلع أن الدكتور محمود عصمت كلف رؤساء الشركات بسرعة انهاء الإجراءات الخاصة بصرف منحة العيد للعاملين، لمواجهة الأعباء الاقتصادية للعاملين وحتى يتمكنوا من الوفاء بمتطلباتهم ومتطلبات أسرهم المعيشية.