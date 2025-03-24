شكرا لقرائتكم خبر عن شركة WE توقع مذكرة شراكة استراتيجية مع CIB لتقديم خدمات مالية رقمية متطورة لعملائها والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة WE، المتخصصة في تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، عن توقيع مذكرة تفاهم لبناء شراكة استراتيجية مع البنك التجارى الدولي CIB، أكبر بنوك القطاع الخاص في مصر، لتقديم نموذج مبتكر يهدف إلى توسيع نطاق وصول عملاء "WE" إلى الخدمات المالية في جميع أنحاء مصر.

وبموجب هذه الشراكة سيقوم البنك التجاري الدولي CIB بتطوير منتجات وخدمات مالية مصممة خصيصا لعملاء WE وتطبيق أحدث وأنسب النماذج والبرامج الرقمية التي تقدم الخدمات ضمن نموذج Banking-as-a-Service، كذلك ستستفيد هذه الشراكة من الإمكانات التي تتمتع بها WE من حيث الانتشار الجغرافي الهائل واتساع قنوات التوزيع والخدمات المقدمة لملايين العملاء في خلق قيمة مضافة لكلا المؤسستين وتحقيق أثر عميق في المجتمع المصري بما يحقق التثقيف المالي ويعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي والحد من تداول البنكنوت وبالتالي تعظيم نسب الشمول المالي.

وتتماشى هذه المبادرة مع أهداف التحول الرقمي في مصر، حيث تعزز الشمول المالي من خلال دمج الخدمات المصرفية داخل منظومة WE الرقمية، كما يعكس هذا التعاون التزام CIB بالابتكار وتقديم خدمات مصرفية تركز على العملاء، مما يضمن توفير الخدمات المالية في أي وقت وأي مكان.

ومن خلال توحيد جهودهما، تضع WE و CIB معيارًا جديدًا للتعاون بين القطاع المصرفي وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ما يمهد الطريق نحو مستقبل أكثر اتصالًا وشمولًا ماليًا،

وقال المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات "WE": نضع عملائنا على قمة أولوياتنا، ومن خلال هذه الشراكة مع CIB، نخطو خطوة جديدة نحو تقديم خدمات مالية رقمية متكاملة تسهّل حياة ملايين المصريين. إن الانتشار الجغرافي الكبير والبنية التحتية الرقمية المتطورة التي نتمتع بها، إلى جانب وجودنا في كل بيت مصري، يمكنّنا من الوصول إلى عملائنا بعروض ذات قيمة حقيقية تلبي احتياجاتهم وتعزز من تجربتهم."

وأضاف " تمثل هذه الشراكة ركيزة أساسية في استراتيجيتنا نحو تعزيز الشمول المالي والمساهمة في بناء اقتصاد رقمي أكثر شمولاً واستدامة. نحن فخورون بشراكتنا مع CIB لتقديم تجربة مصرفية سلسة ضمن منظومتنا."

كما صرح رشوان حمادي الرئيس التنفيذي لقطاعات التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والشمول المالي في "البنك التجاري الدولي: "لدينا إيمان عميق بأهمية الاستفادة من التكنولوجيا وتحليل البيانات وبناء الشراكات الاستراتيجية لتعزيز الوصول إلى الخدمات المالية بطريقة مبتكرة، وتمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو مستقبل مصرفى رقمى أكثر تطورًا، وذلك من خلال الجمع بين خبرة CIB المصرفية والتطور الرقمى الذي قمنا به وإمكانات شركة WE الهائلة من بنية تحتية وانتشار جغرافى لا مثيل له. ونطمح ان يتيح تعاوننا مع WE لملايين العملاء الاستفادة من الخدمات المصرفية بسهولة وامان، مما يعزز التزامنا بالابتكار الرقمي والشمول المالى".