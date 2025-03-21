شكرا لقرائتكم خبر عن 54 % حجم الاستثمارات الحكومية فى الخطة موجهة للتنمية البشرية خلال 25/2026 والان مع تفاصيل الخبر

تمثل التنمية البشرية أولوية لجهود الحكومة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وأن قطاع الصحة من القطاعات الرئيسية للارتقاء بالمواطن المصري وتحسين جودة الخدمات المقدمة له.

واوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ان مشروع خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي المقبل يتم تخصيص نحو 45% من جملة الاستثمارات الحكومية بمشروع الخطة لقطاعات التنمية البشرية المختلفة، في مقابل 35% للتنمية الصناعية والبنية التحتية، و19.7% للمحافظات والتنمية المحلية.

وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات الحكومية الموجهة للتنمية الصناعية بلغت 35% و19% من الاستثمارات للتنمية المحلية.

وأكد التقرير أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وضعت إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي يُحقق التناغم بين آليات التخطيط والتعاون الدولي لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، من خلال التركيز على التنمية البشرية، والتنمية الصناعية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحفيز ريادة الأعمال، وتهيئة بيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر، بالإضافة إلى استخدام الدبلوماسية الاقتصادية في حشد التمويل المختلط والدعم الفني لسد الفجوات التنموية، بالتوازي مع حوكمة الاستثمارات العامة.