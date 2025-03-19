شكرا لقرائتكم خبر عن 21 مليار جنيه خسائر.. مؤشر البورصة المصرية يغلق على تراجع والان نبدء بالتفاصيل

المؤشر الرئيسي للبورصة

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على تراجع، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة البورصة نحو 21 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 2.239 تريليون جنيه.وذلك وسط تعاملات كلية بلغت نحو 78.3 مليار جنيه، وبلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 4.7 مليارات جنيه.وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.82? ليصل إلى مستوى 31348.47 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس70" بنسبة 0.94? ليبلغ 8880.38 نقطة.شملت الانخفاضات مؤشر "إيجي إكس100" الأوسع نطاقًا الذي تراجع بنحو 0.94? ليصل إلى 12281.21نقطة.