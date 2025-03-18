الاقتصاد

البنك المركزي المغربي يقرر خفض سعر الفائدة الرئيسي

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واس - الرباط 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قرر مجلس البنك المركزي المغربي اليوم، خفض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية على التوالي، بما قدره 25 نقطة أساس إلى 2,25 %.
وأفاد البنك في بيان, أنه اتخذ قرار خفض الفائدة بسبب التطور المرتقب للتضخم عند مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار، ولتعزيز دعمه للنشاط الاقتصادي.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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