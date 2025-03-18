شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي المغربي يقرر خفض سعر الفائدة الرئيسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس البنك المركزي المغربي اليوم، خفض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية على التوالي، بما قدره 25 نقطة أساس إلى 2,25 %.وأفاد البنك في بيان, أنه اتخذ قرار خفض الفائدة بسبب التطور المرتقب للتضخم عند مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار، ولتعزيز دعمه للنشاط الاقتصادي.