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شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي المغربي يقرر خفض سعر الفائدة الرئيسي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس البنك المركزي المغربي اليوم، خفض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية على التوالي، بما قدره 25 نقطة أساس إلى 2,25 %.
وأفاد البنك في بيان, أنه اتخذ قرار خفض الفائدة بسبب التطور المرتقب للتضخم عند مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار، ولتعزيز دعمه للنشاط الاقتصادي.
وأفاد البنك في بيان, أنه اتخذ قرار خفض الفائدة بسبب التطور المرتقب للتضخم عند مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار، ولتعزيز دعمه للنشاط الاقتصادي.