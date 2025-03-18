شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على السيارات الأعلى مبيعا خلال يناير 2025 والان مع تفاصيل الخبر

كشف أحدث تقرير صادر عن مجلس معلومات السيارات "اميك" أن العلامة اليابانية "نيسان" وتحديدا طراز "صني" قد تصدر قائمة السيارات المجمعة محليًّا الأكثر مبيعًا خلال يناير 2025، حيث حصدت المركز الأول بواقع بيع 986 مركبة .

وجاءت علامة " هيونداي " في المركز الثاني بطراز "إلنترا AD" مسجلة بيع 622 سيارة، ثم السيارة "شيري تيجو 4 برو" في المركز الثالث بإجمالى 461 وحدة.

وجاءت السيارة "شيري أريزو 5" في المرتبة الرابعة محققة بيع 390 مركبة، تلتها السيارة " هيونداي أكسنت RB " فى المركز الخامس بواقع 351 وحدة.

وحصدت السيارة "شيري تيجو 7" فى المرتبة السادسة مسجلة بيع 346 سيارة، أعقبتها السيارة "بي واي دي F3" في المركز السابع بنحو 264 مركبة.

أما السيارة "شيري تيجو 8" فقد جاءت فى المرتبة الثامنة بإجمالى 235 وحدة، تلتها السيارة "شيفروليه أوبترا" في المركز التاسع بواقع 200 مركبة، وتليها السيارة "تويوتا فورتشتر" بـ63 مركبة.

وجاءت السيارة "جيب جراند شيروكي L" في المرتبة الحادية عشر مسجلة بيع حوالي 41 سيارة، ثم السيارة "نيسان سنترا" فى المركز الثاني عشر بواقع 22 مركبة.

كما جاءت السيارة "شيري تيجو 3" في المرتبة الثالثة عشر بقائمة السيارات المجمعة محليًا الأكثر مبيعًا خلال يناير 2025، مسجلة بيع سيارة واحدة.



