شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بتراجع مرتقب فى أسعار قطع غيار السيارات فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

توقع خبراء بسوق السيارات المصرية بتخفيضات في قطع غيار السيارات نظرا لتخفيضات السيارات الزيرو والمستعمل التي حدثت بالفعل في الفترة الأخيرة.

وقال مصدر مسئول بشعبة قطع غيار السيارات في مصر، إنه من المتوقع حدوث تراجع في أسعار قطع غيار السيارات في مصر خلال الفترة المقبلة بسبب انهيار استقرار أسعار الدولار وانخفاض أغلب ماركات السيارات، مؤكداً أن الأمر يتطلب بعض الوقت حتى يحدث تراجع ملموس في الأسعار.

ومتوقع أن يتم هذا التراجع في أسعار قطع غيار السيارات خلال الـ 3 شهور المقبلة، لأن هذا الأمر مرتبط بدورة الاستيراد التي تكون مدتها بين 3 إلي 6 شهور.

وأشار إلي الإفراج عن كل قطع غيار السيارات التي كانت محتجزة في الموانئ بمصر سببا كبيرا في انخفاض الأسعار لقطع الغيار، لأنه كلما زاد المعروض انخفضت الأسعار، وأكد على أن سوق قطع غيار السيارات سينتعش في الفترة المقبلة، ويتم التحضير حالياً لاستيراد قطع الغيار الناقصة في السوق.

ونصح أيضا بعدم اللجوء لقطع الغيار من مصادر مجهولة لأنها لا تكون أصلية وبالتالي أضرارها أكبر من نفعها في السيارة الخاصة بك .



