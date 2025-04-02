شكرا لقرائتكم خبر عن عيار 21 يُسجل 4440 جنيها للجرام فى مستهل تعاملات الأربعاء على الذهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت أسعار الذهب في مصر، وخاصة عيار 21، اتجاهًا صعوديًا طفيفًا خلال تعاملات صباح اليوم الأربعاء، في ثاني ثالث عيد الفطر المبارك، متأثرةً بموجة الارتفاع الكبيرة التي شهدتها البورصة العالمية للمعدن النفيس.

وحقق عيار 21 – الأكثر رواجًا في السوق المحلي – سعر بيع بلغ 4440 جنيهًا للجرام وفقًا لأحدث تحديثات الأسواق المصرية، التي تشهد تقلبات لحظية في أسعار البيع للمستهلكين. وجاءت أسعار العيارات الأخرى كالتالى:



- عيار 24: 5074.25 جنيهاً للجرام.

- عيار 18: 3805.75 جنيهاً للجرام.

- عيار 14: 2960 جنيهاً للجرام.

- الجنيه الذهب: 35520 جنيهاً.

ويُشار إلى أن عيار 21 يحظى باهتمام واسع من المستهلكين بسبب موازنته بين النقاء (بنسبة 87.5%) والسعر المناسب مقارنةً بباقي العيارات، ما يجعله الخيار الأمثل للاستثمار والشراء في المناسبات.

من جهة أخرى، ارتبطت حركة الذهب محليًا بالصعود العالمي للأونصة، التي اقتربت من مستوى 3135 دولارًا، إلى جانب تأثيرات سعر الصرف وحركة العرض والطلب الداخلية، وتظل هذه العوامل مترابطة في تشكيل التقلبات اليومية لأسعار المعدن النفيس بمختلف أعيرته.