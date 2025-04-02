شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 2 أبريل 2025 يشهد ارتفاعا كبيرا والان مع تفاصيل الخبر

يرتبط سعر الذهب بحركة الأسواق المالية وسياسات الفيدرالي الأمريكي، حيث تساهم القرارات النقدية في تحديد توجهات المستثمرين تجاه الأصول المختلفة، مما يؤثر على سعر المعدن النفيس.

ووفقا لآخر التحديثات فى مصر، وصل عيار 24 لـ 5074.25 جنيه للجرام، وساعدت التطورات في البورصة العالمية على حدوث هذه الأسعار التى تشير إلى تقلبات في السوق الذهب العالمي.

عيار 24: بلغ سعر البيع 5074.25 جنيهًا للجرام.

عيار 21: وصل سعر البيع إلى 4440 جنيهًا للجرام.

عيار 18: بلغ سعر البيع 3805.75 جنيهًا للجرام.

عيار 14: سجل سعر البيع 2960 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب: بلغ سعر البيع 35520 جنيهًا.

وارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات أمس بما يقارب 50 دولارا.. من قاع 3076 وصولا إلى قمّة 3127 تقريبا .. لكن 45 دولارا من هذا الارتفاع أتى من السوق الصيني صباح أمس.

ومن جانبه أعلن إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة فى اتحاد الصناعات المصرية، أن تخفيف السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الكبرى، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، يلعب دوراً محورياً في دعم أسعار الذهب خلال الشهور المقبلة، حيث أدى انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الاحتفاظ بالذهب، مما شجع المستثمرين على زيادة مشترياتهم من المعدن الأصفر.

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.

وعلى المستوى العالمي، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 15.2% منذ بداية العام، حيث حافظت الأونصة على قمتها فوق مستوى 3000 دولار، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 5.9% منذ بداية شهر مارس وحتى الآن. وتشير التوقعات إلى أن أسعار الذهب العالمية قد تواصل ارتفاعها لتصل إلى 3200 دولار للأونصة خلال الستة أشهر القادمة.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.