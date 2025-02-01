شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم السبت 1-2-2025 أمام الجنيه المصرى فى نهاية التعاملات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ـ رحمة رمضانالسبت، 01 فبراير 2025 04:05 م
سجل سعر الدولار اليوم السبت 1-2-2025 أمام الجنيه المصري فى نهاية التعاملات وفقا لآخر تحديث بالبنوك المصرية نتيجة العطلة الأسبوعية، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.16 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار اليوم السبت بالبنك الأهلى المصرى 50.18 جنيه للشراء و50.28 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.17 جنيه للشراء و50.27 للبيع وفي بنك القاهرة 50.17 جنيه للشراء و50.27 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.20 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار فى نهاية تعاملات اليوم السبت كالآتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.18 جنيه للشراء.
50.28 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك مصر.
50.17 جنيه للشراء.
50.27 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
50.17 جنيه للشراء.
50.27 جنيه للبيع.الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
50.20 جنيه للشراء.
50.30 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك القاهرة
50.17 جنيه للشراء.
50.27 جنيه للبيع
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