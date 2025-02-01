سعر الدولار اليوم السبت 1-2-2025 أمام الجنيه المصرى فى نهاية التعاملات

واستقر سعر الدولار اليوم السبت بالبنك الأهلى المصرى 50.18 جنيه للشراء و50.28 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.17 جنيه للشراء و50.27 للبيع وفي بنك القاهرة 50.17 جنيه للشراء و50.27 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.20 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم السبت 1-2-2025 أمام الجنيه المصري فى نهاية التعاملات وفقا لآخر تحديث بالبنوك المصرية نتيجة العطلة الأسبوعية، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.16 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع.

محمد يوسف

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