الاقتصاد

سعر الدولار اليوم السبت 1-2-2025 أمام الجنيه المصرى فى نهاية التعاملات

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سعر الدولار اليوم السبت 1-2-2025 أمام الجنيه المصرى فى نهاية التعاملات

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ـ رحمة رمضان

السبت، 01 فبراير 2025 04:05 م

سجل سعر الدولار  اليوم السبت 1-2-2025 أمام الجنيه المصري فى نهاية التعاملات وفقا لآخر تحديث بالبنوك المصرية نتيجة العطلة الأسبوعية، حيث سجل فى  البنك المركزى المصرى اليوم 50.16 جنيه للشراء و50.30 جنيه  للبيع.

واستقر  سعر الدولار اليوم السبت بالبنك الأهلى المصرى 50.18 جنيه للشراء و50.28 جنيه  للبيع، وفى بنك مصر  50.17 جنيه للشراء و50.27 للبيع  وفي بنك القاهرة 50.17 جنيه للشراء و50.27 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.20 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار فى نهاية  تعاملات اليوم السبت كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.18 جنيه للشراء.

50.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.


50.17 جنيه للشراء.

50.27 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية


50.17 جنيه للشراء.

50.27 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"


50.20 جنيه للشراء.

50.30 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة


50.17 جنيه للشراء.

50.27 جنيه للبيع

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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