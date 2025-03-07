سوق الأسهم السعودية تغلق الأسبوع بتراجع 87 نقطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية، في ختام جلسات الأسبوع، يوم الخميس، بنسبة 0.74 في المائة وبفارق 87.75 نقطة، ليقفل عند مستويات 11811 نقطة، وذلك بتأثير قطاعي الطاقة والبنوك اللذين تراجعا 1.10 في المائة و0.41 في المائة على التوالي.

ووفقاً لـ “الشرق الأوسط” انخفضت أسهم «أرامكو السعودية» بمعدل 1.13 في المائة إلى 26.25 ريال، و«أديس القابضة» بـ1.89 في المائة إلى 16.62 ريال، و«الحفر العربية» بنسبة 2.58 في المائة إلى 90.50 ريال.

وفيما يخص قطاع البنوك، فقد تراجعت أسهم «البنك السعودي للاستثمار»، و«بنك الرياض»، و«البنك العربي» بنسب 2.08 في المائة و2.17 في المائة، و2.49 في المائة، على التوالي.

لكن سهم «مصرف الراجحي» ارتفع 0.40 في المائة إلى 101.40 ريال، كما زاد سهم «بنك البلاد» 0.27 في المائة إلى 37.65 ريال.

وتصدرت أسهم شركات «تنمية» و«ملاذ للتأمين» و«أماك» القائمة الأكثر ارتفاعاً بنسب 4.79 في المائة و4.30 في المائة و3.70 في المائة، على التوالي.

أما أسهم شركات «المواساة» و«ولاء» و«الماجد للعود» فقد جاءت في مقدمة القائمة الأكثر انخفاضاً بنسب 9.34 في المائة و8.02 في المائة و7.42 في المائة، على التوالي.

من جانب آخر، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» على انخفاض 258.75 نقطة ليقفل عند مستوى 31296 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 34 مليون ريال (9 ملايين دولار)، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.

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