شكرا لقرائتكم خبر عن استحواذ هارترى بارتنرز على شركة إى دى أند إف مان كومودوتيز المحدودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطرت شركة هارتري بارتنرز، جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بعزمها الاستحواذ على 100% من أسهم شركة إى دى أند إف مان كومودوتيز المحدودة.

وتزاول شركة هارتري بارتنرز، إل بي وأطرافها المرتبطة في مصر نشاط بيع الغاز الطبيعي، بينما تقوم شركة إي دي أند إف مان كومودوتيز المحدودة وأطرافها المرتبطة في مصر ببيع القهوة، السكر، العسل الأسود ولب البنجر.

وانتهى مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة على مدار العام الماضي 2024 من مناقشة نحو 344 حالة فحص ودراسة في القطاعات والأسواق المختلفة، استحوذ فيها قطاع الرعاية الصحية على النصيب الأكبر؛ حيث تم دراسة 283 حالة بنسبة 82% من إجمالى عدد الحالات، تلاه قطاع الأنشطة العقارية بإجمالي 16 حالة، وجاء قطاع الأغذية فى المركز الثالث حيث تم دراسة 12 حالة، وقطاع السيارات ووسائل النقل 7 حالات، و4 حالات لكل من قطاعات إمدادات الكهرباء والغاز والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية ومواد البناء والتعليم، وحالتين لكل من قطاعات الاتصالات والإعلام والزراعة، وحالة واحدة لكل من قطاعات خدمات النقل والشحن والغاز والمواد البترولية والصناعات الكيميائية وتكنولوجيا المعلومات.

وتنوعت حالات الفحص المنتهية خلال هذه الفترة ما بين مبادرات قام بها الجهاز وطلبات فحص وبلاغات وطلبات إعفاء، كما تنوعت قرارات الجهاز بشأن حالات الدراسة والفحص، حيث تم الموافقة على 267 تركز اقتصادي، وثبوت المخالفة لـ16 حالة، وتحريك الدعوى الجنائية بالإحالة إلى النيابة العامة في 7 قضايا، وعدم منح الإعفاء لـ3 حالات، وموافقة على منح الإعفاء لحالتين، والتصالح وتوفيق الأوضاع لـ15 حالة.