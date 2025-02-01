شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أخر تحديث لسعر الجنيه الاسترلينى اليوم السبت 1-2-2015 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

ينشر موقع الخليج 365 سعر الجنيه الإسترليني نهايه تعاملات اليوم السبت 1-2-2025 بالبنوك العاملة في السوق المصري، مسجلا فى البنك المركزى على 62.33 جنيه للشراء، و62.53 جنيه للبيع . وسجل فى البنك الأهلى المصرى سعر 62.38 جنيه للشراء، 62.65جنيه للبيع ،

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزى المصرى

62.33 جنيه للشراء.

62.53 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

62.38 جنيه للشراء.

62.65 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

62.38 جنيه للشراء.

62.65 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

62.32 جنيه للشراء.

62.65 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى "cib"

62.38 جنيه للشراء.

62.99 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك العقاري

61.45 جنيه للشراء.

62.15 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

62.42 جنيه للشراء

62.66 جنيه للبيع



