شكرا لقرائتكم خبر عن «أبيكو» توقع عقدا مع «بدائل» التابعة لصندوق الاستثمارات العامة والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية