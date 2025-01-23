شكرا لقرائتكم خبر عن «أبيكو» توقع عقدا مع «بدائل» التابعة لصندوق الاستثمارات العامة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة صناعة البلاستيك العربية (أبيكو)، أمس، عقد تصنيع وتوريد عبوات بلاستيكية مع شركة بدائل التابعة لصندوق الاستثمارات العامة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تتجاوز 5% من إجمالي إيرادات الشركة وفقاً للقوائم المالية السنوية المراجعة لعام 2023م.
وأضافت أن مدة العقد 3 سنوات، ومن المتوقع أن ينعكس الأثر إيجابياً على القوائم المالية ابتداءً من النصف الأول من عام 2025م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تتجاوز 5% من إجمالي إيرادات الشركة وفقاً للقوائم المالية السنوية المراجعة لعام 2023م.
وأضافت أن مدة العقد 3 سنوات، ومن المتوقع أن ينعكس الأثر إيجابياً على القوائم المالية ابتداءً من النصف الأول من عام 2025م.