الاقتصاد

«أبيكو» توقع عقدا مع «بدائل» التابعة لصندوق الاستثمارات العامة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

«أبيكو» توقع عقدا مع «بدائل» التابعة لصندوق الاستثمارات العامة

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الدمام - شريف احمد - وقعت شركة صناعة البلاستيك العربية (أبيكو)، أمس، عقد تصنيع وتوريد عبوات بلاستيكية مع شركة بدائل التابعة لصندوق الاستثمارات العامة.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن قيمة العقد تتجاوز 5% من إجمالي إيرادات الشركة وفقاً للقوائم المالية السنوية المراجعة لعام 2023م.
وأضافت أن مدة العقد 3 سنوات، ومن المتوقع أن ينعكس الأثر إيجابياً على القوائم المالية ابتداءً من النصف الأول من عام 2025م.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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