شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للاتصالات تحصل على جائزة أفضل علاقات مستثمرين بفئة شركات الاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

حصلت الشركة المصرية للاتصالات، المتخصصة في مجال تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، على جائزة "إنترناشونال فاينانس" لأفضل علاقات مستثمرين بفئة شركات الاتصالات لعام 2024، وذلك في احتفالية كبيرة أقيمت في جميرا أبراج الإمارات في دبي. وقد تم اختيار الشركة المصرية للاتصالات لهذه الجائزة بناء على التزامها القوي بمعايير الحوكمة والشفافية وجهودها المميزة في التواصل الفعال مع السادة المساهمين والمستثمرين والمجتمع المالي بشكل عام.

وقدمت "إنترناشونال فاينانس"، في نسختها الثانية عشر، هذه الجوائز لتكريم المؤسسات المتميزة التي حققت نجاحات على مستوى القيادة والابتكار والالتزام بتطبيق أفضل الممارسات المهنية، وقد جمع احتفال هذا العام العديد من رواد الأعمال في مختلف المجالات والمبتكرين والمؤثرين من جميع أنحاء العالم للاحتفاء بالإنجازات البارزة في مختلف القطاعات.

منذ بدايتها عام 2013، تطورت جوائز "إنترناشونال فاينانس" لتصبح مرجعا عالميا معترف به للتميز، حيث تسلط الضوء على الشركات التي تطور من معايير القيادة والابتكار والأداء في صناعتها. ويتم اختيار الفائزين بالجوائز بناء على تقييم صارم يتم على مرحلتين تبدأ بمرحلة التقييم المبدئي من قبل الفريق الداخلي لمجلة "إنترناشونال فاينانس" يتبعها بعد ذلك مرحلة التقييم والمراجعة الشاملة من قبل وكالة تقييم خارجية، حيث يتم دراسة الترشيحات بعناية بناء على معايير محددة مثل الأداء السابق، والنمو، والإنجازات الاستراتيجية، والابتكار وممارسات الاتصال وشهادات العملاء.

وعلق وائل حنفي، نائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية للشركة المصرية للاتصالات قائلاً: " يعكس هذا التكريم العمل الجاد وتفاني فريق علاقات المستثمرين بالشركة الذي كانت جهوده في الحفاظ على أعلى معايير الشفافية والمسئولية والتواصل الفعال مع أصحاب المصلحة لدينا بمثابة أداة لنجاحنا المستمر. ندرك في المصرية للاتصالات أن الاتصال الواضح والموثوق هو جوهر بناء علاقات قوية ودائمة مع المستثمرين. هذه الجائزة تشجعنا على تعزيز جهودنا في علاقات المستثمرين ومواصلة تلبية توقعات جميع أصحاب المصلحة لدينا."