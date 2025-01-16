شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تحت مجهر المستثمرين مع ترقب نتائج أرباح الشركات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتجه أقوى ارتفاع في سوق الأسهم الأمريكية خلال عامين منذ فقاعة الدوت كوم إلى اختبار قفزته التالية مع بدء الشركات في إصدار أرباحها الفصلية وهو الأمر الذي قد يعطي نظرة على القادم في سوق وول ستريت، وفق ما ذكرت شبكة بلومبرج الأمريكية. تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.5% يوم الجمعة في أسوأ انخفاض له منذ منتصف ديسمبر في وقت عززت فيه الزيادة غير المتوقعة في التوظيف الآراء بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يخفض أسعار الفائدة مرة أخرى حتى النصف الثاني من العام.

لكن تأتي القضية الأكبر في السقف المرتفع الذي حددته تقديرات المستثمرين للأسهم، فمن المتوقع أن تظهر التقارير أن يكون الاقتصاد المرن قد زاد من أرباح الشركات المدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 7.3% خلال الربع الرابع مقارنة بالعام السابق أي مقارنة الربع في 2024 بالربع الأخير في 2023، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج إنتليجنس.

اقرأ أيضاً: 5 توقعات لسوق الأسهم الأمريكية في 2025.. وهذه أفضل الشركات توقعات موسم الأرباح يعد هذا ثاني أعلى توقع قبل موسم إصدار الأرباح في السنوات الثلاث الماضية ما يهدد بوضع الأسهم في سياق غير مستقر إذا ما كانت النتائج أو التوقعات للأشهر المقبلة أقل من المتوقع.

ووضع بعض المحللين درجة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنمو أرباح للسهم بنحو 23% في الأشهر الاثني عشر المقبلة حيث إن التقديرات المضمنة في أسعار الأسهم مرتفعة بشكل غير عادي.

وتشير التوقعات فيما يخص أداء الأسهم في المستقبل من خلال جمع تقديرات المحللين لكل شركة من شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى نمو أرباح السهم بنسبة 13% في عام 2025 وهذا يعني إمكانية تضاعف التوقعات.

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وقال مايكل كاسبر كبير استراتيجيي الأسهم في "بي آي": "لم نشهد عقبة مثل ذلك منذ عام 2018 لأنه سيكون من الصعب على الشركات الاستمرار في تجاوز تقديرات الأرباح هذا العام مقارنة بعام 2024 لأن الحد كان أقل بكثير في ذلك الوقت". ترقب نتائج الشركات هذا الأسبوع من المقرر أن يبدأ موسم أرباح الربع الرابع رسميًا يوم الأربعاء بقيادة الشركات المالية الرائدة مثل: جي بي مورجان تشيس وسيتي جروب وبلاك روك.

كما ومن المقرر أن تعلن المزيد من الشركات الرئيسية عن نتائجها في الأسبوع التالي بما في ذلك :نيتفليكس وبروكتر آند جامبل و3 إم.

من بين القضايا التي تحظى بمتابعة وثيقة هو ما إذا كان زخم نمو الأرباح سوف يتسارع إلى ما هو أبعد من شركات التكنولوجيا وهو ما قد يعطي دفعة لبعض المتخلفين في السوق. الشركات خارج قطاع التكنولوجيا ومع الأداء الجيد للاقتصاد، من المتوقع أن تسجل الشركات خارج قطاع التكنولوجيا الكبرى نموا في الأرباح للربع الثالث على التوالي مع تقديرات بارتفاع الأرباح بنسبة 4% وتسارعها نحو زيادات مزدوجة الرقم بحلول الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025.

ويستعد المستثمرين لنتائج ما يسمى بالشركات السبع الكبرى مثل: إنفيديا وآبل ومايكروسوفت والبقية، والقلق من أن تسجل تباطؤ في النمو. تأثير سياسات ترامب على الأسهم ويتطلع المستثمرون أيضا إلى معرفة كيف ستؤثر سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترامب في خفض الضرائب والتعريفات الجمركية وإلغاء القيود التنظيمية على الشركات الأمريكية.

وفي حين تهدد بعض خططه بقلب التجارة العالمية وتأجيج ضغوط التضخم فقد ركزت سوق الأسهم بشكل أكبر على الجانب الإيجابي من أجندة مؤيدة للنمو.