شكرا لقرائتكم خبر عن البنك السعودي الفرنسي يجمع 750 مليون دولار من إصدار صكوك والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن البنك السعودي الفرنسي (بي إس إف) انتهاء طرحه للصكوك المقومة بالدولار الأمريكي ضمن برنامج إصدار الصكوك (Trust Certificate Issuance Programme ) الخاص به.
وقال البنك في بيان على تداول السعودية: إن قيمة الطرح 750 مليون دولار.
وأضاف أن العدد الإجمالي للصكوك 3,750 (على أساس الحد الأدنى لفئة العملة وإجمالي حجم الإصدار).
وأفاد بأن القيمة الاسمية للصك 200 ألف دولار، فيما يبلغ عائد الصك 5.375% في السنة.
ولفت إلى أن مدة استحقاق الصك 5 سنوات.
وبحسب البنك يمكن استرداد الصكوك قبل تاريخ الاستحقاق في حالات معينة كما هو مفصّل في تعميم الطرح الأساسي فيما يتعلق بالصكوك وبرنامج إصدار الصكوك (Trust Certificate Issuance Programme).
وقال البنك في بيان على تداول السعودية: إن قيمة الطرح 750 مليون دولار.
وأضاف أن العدد الإجمالي للصكوك 3,750 (على أساس الحد الأدنى لفئة العملة وإجمالي حجم الإصدار).
وأفاد بأن القيمة الاسمية للصك 200 ألف دولار، فيما يبلغ عائد الصك 5.375% في السنة.
ولفت إلى أن مدة استحقاق الصك 5 سنوات.
وبحسب البنك يمكن استرداد الصكوك قبل تاريخ الاستحقاق في حالات معينة كما هو مفصّل في تعميم الطرح الأساسي فيما يتعلق بالصكوك وبرنامج إصدار الصكوك (Trust Certificate Issuance Programme).