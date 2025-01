شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية واليابان تبحثان أوجه التعاون في مجال الطاقة والان نبدء بالتفاصيل

سمو #وزير_الطاقة يلتقي بمعالي السيد يوجي موتو، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون بين المملكة واليابان في مجال الطاقة.



التعاون في مجال الطاقة

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، يوجي موتو.وخلال الاجتماع، استعرض الجانبان أوجه التعاون بين المملكة واليابان في مجال الطاقة، وأكدا أهمية العمل المشترك في تحولات الطاقة، كما رحبا بالتقدم المحرز ضمن مبادرة منار. كانت السعودية واليابان قد أصدرتا بيانا مشتركا، في يوليو 2023، حول مبادرة "منار للتعاون في مجال الطاقة النظيفة" بين البلدين.