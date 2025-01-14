الاقتصاد

السعودية واليابان تبحثان أوجه التعاون في مجال الطاقة

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، يوجي موتو.
وخلال الاجتماع، استعرض الجانبان أوجه التعاون بين المملكة واليابان في مجال الطاقة، وأكدا أهمية العمل المشترك في تحولات الطاقة، كما رحبا بالتقدم المحرز ضمن مبادرة منار. للمزيد:This is a Twitter Status This is a Twitter Status— وزارة الطاقة (@MoEnergy_Saudi)

التعاون في مجال الطاقة

كانت السعودية واليابان قد أصدرتا بيانا مشتركا، في يوليو 2023، حول مبادرة "منار للتعاون في مجال الطاقة النظيفة" بين البلدين.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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