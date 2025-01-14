شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية واليابان تبحثان أوجه التعاون في مجال الطاقة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، يوجي موتو.
وخلال الاجتماع، استعرض الجانبان أوجه التعاون بين المملكة واليابان في مجال الطاقة، وأكدا أهمية العمل المشترك في تحولات الطاقة، كما رحبا بالتقدم المحرز ضمن مبادرة منار. للمزيد:This is a Twitter Status This is a Twitter Status— وزارة الطاقة (@MoEnergy_Saudi)
وخلال الاجتماع، استعرض الجانبان أوجه التعاون بين المملكة واليابان في مجال الطاقة، وأكدا أهمية العمل المشترك في تحولات الطاقة، كما رحبا بالتقدم المحرز ضمن مبادرة منار. للمزيد:This is a Twitter Status This is a Twitter Status— وزارة الطاقة (@MoEnergy_Saudi)
سمو #وزير_الطاقة يلتقي بمعالي السيد يوجي موتو، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون بين المملكة واليابان في مجال الطاقة.— وزارة الطاقة (@MoEnergy_Saudi) January 14, 2025
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