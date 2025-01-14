شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط الأسهم الأوروبية مع ترقب أسعار الفائدة الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هبطت الأسهم الأوروبية يوم الاثنين، إلى أدنى مستوى لها في أسبوع، وسط عمليّات بيع مكثفة مع تعرض الأسهم العالمية لضغوط عقب بيانات الوظائف الأمريكية التي عززت التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيتعامل بحذر مع خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 منخفضًا 0.5% عند 508.71 نقاط، وهو أدنى مستوى له منذ السادس من يناير الحالي.

وواصل المؤشر تراجعه بعد انخفاضه بنحو 1% يوم الجمعة. ترقب بيانات التضخم الشهرية تترقب الأسواق بيانات التضخم الشهرية في الولايات المتحدة المقرر صدورها غدًا الأربعاء، التي تلعب دورًا محوريًّا في تحديد ما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي سيواصل خفض أسعار الفائدة.

وتراجعت أسهم شركات التكنولوجيا 1.2%، كما خسر قطاع العقارات 1.3%، والرعاية الصحية 1.2%.