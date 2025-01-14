شكرا لقرائتكم خبر عن ترقب أسعار الفائدة.. أسعار الذهب تتراجع بعد 4 جلسات من الارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

ارتفاع مؤشر قيمة الدولار

سعر الفضة والنحاس

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب في تعاملات يوم الاثنين، منهية 4 جلسات من الارتفاع المطرد، مع تزايد المخاوف من إبقاء مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول من التوقعات السابقة، في ضوء بيانات الوظائف الأمريكية الصادرة في الأسبوع الماضي.في الوقت نفسه فإن المخاوف من التوترات في الشرق الأوسط وتهديدات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم على الواردات الأمريكية حد من تراجع المعدن الأصفر.ارتفع مؤشر قيمة الدولار إلى 18ر110 نقطة في التعاملات الأوروبية، قبل أن يفقد جزءًا من مكاسبه مع تقدم التعاملات ليسجل 82ر109 نقطة، بزيادة نسبتها 15ر0% عن مستواه في ختام تعاملات يوم الجمعة الماضي.وتراجع سعر الذهب يوم الاثنين بمقدار 35 دولار أي بنسبة 29ر1% إلى 50ر2673 دولار للأوقية تسليم الشهر الحالي.تراجع سعر الفضة بمقدار دولار واحد أي بنسبة 2ر3% إلى 091ر30 دولار للأوقية تسليم الشهر الحالي بعد 7 جلسات من الارتفاع المستمر.في المقابل ارتفع سعر النحاس بمقدار 0180ر0 دولار أي بنسبة 42ر0% إلى 2925ر4 دولار للرطل تسليم الشهر الحالي.ويترقب المستثمرون بيانات تضخم أسعار المستهلك الأمريكية المقرر نشرها في وقت لاحق من الأسبوع الحالي، لرصد مؤشرات إضافية على اتجاهات السياسة النقدية في الولايات المتحدة.