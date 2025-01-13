شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يشارك فى افتتاح مؤتمر ومعرض "اكتفاء" بالسعودية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تلبية للدعوة الكريمة من الأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود وزير الطاقة السعودى، قام المهندس كريم بدوى – وزير البترول والثروة المعدنية بزيارة إلى المملكة العربية السعودية، وحضور افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض "اكتفاء" والذى عقد فى مدينة الدمام ونظمته شركة أرامكو السعودية، تحت رعاية وبتشريف الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية والامير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود وزير الطاقة السعودى، شارك فى فعاليات المؤتمر نخبة من وزراء المملكة العربية السعودية بجانب عدد من القياديين التنفيذيين فى كبرى الشركات العالمية والمستثمرين والموردين. عقد المؤتمر تحت عنوان "توفير نظام ايكولوجى للفرص المتاحة" وذلك لتعزيز كفاءة وقيمة سلسلة الإمداد وعرض أحدث التكنولوجيات المتعلقة بضمان قطاع طاقة متنوع ومستدام بقدرات تنافسية عالمية.

وخلال الافتتاح ألقى المهندس أمين الناصر – رئيس شركة أرامكو السعودية كلمة ترحيبية وأكد على أهمية المؤتمر لتحقيق النفع لجميع المشاركين وزيادة الاستثمار داخل المملكة، كما أشار إلى سعادته بتطوير برنامج "اكتفاء" على مدار العشر سنوات الماضية حيث أصبح منصة ليس فقط لتوطين الصناعة والخدمات وإنما للابتكار وتنمية الشراكات وتطوير الأفكار التى تؤثر بشكل إيجابى وملموس على الاقتصاد وتعمل على تحقيق رؤية المملكة 2030، وحث على زيادة التعاون والعمل الجماعى للوصول إلى آفاق جديدة وضمان الاستدامة والنمو.

كما ألقى الامير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود وزير الطاقة السعودى عرض توضيحى لرؤية قطاع الطاقة والركائز الأساسية لها والتى تتضمن العناصر التقنية من زيادة إنتاج بجانب المحفزات المهمة مثل تطوير العنصر البشرى والابتكار والتحول الرقمى التى تساهم فى تطوير القطاع وضمان التقدم المستمر، كما أوضح أهم المشروعات فى مجالات الغاز والبتروكيماويات الجارية فى القطاع وأشار إلى الدور المهم الذى يلعبه برنامج "اكتفاء" فى دعم جهود التعاون داخل القطاع وجذب المزيد من الاستثمارات عن طريق مساعدة الشركات على بدء أعمالها داخل المملكة العربية السعودية لتحقيق نقلة نوعية فى مجال توطين الصناعات والتقنيات.

كما أوصى بأهمية التعاون بين الحكومات وشركات القطاع الخاص لتخطى التحديات العالمية الراهنة وتسريع الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويبحث المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية مع رئيس شركة أرامكو السعودية تعظيم الشراكة مع شركات البترول المصرية.

على هامش مشاركته في مؤتمر ومعرض "اكتفاء" الذي تستضيفه مدينة الدمام بالسعودية ، عقد المهندس كريم بدوى – وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً مع المهندس أمين الناصر – رئيس شركة أرامكو السعودية بحضور ياسر مفتي، النائب التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للمنتجات والعملاء في أرامكو ، والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة ، حيث تم في بداية الاجتماع التأكيد على العلاقة الإستراتيجية بين شركة أرامكو وشركات القطاع المصرية ، واستعرض المهندس كريم بدوي خطة مصر المستقبلية في مجال الطاقة في ظل الإصلاحات الحالية والمتركزة على ستة محاور أساسية لتخطى التحديات العالمية الراهنة ، كما عرض الفرص الاستثمارية الواعدة التي يتمتع بها القطاع وما تم اتخاذه من إجراءات لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار عبر سلسلة القيمة المضافة للقطاع.

وأكد الطرفان خلال الاجتماع على أهمية التعاون المتبادل في مجال الطاقة وزيادة المشروعات المشتركة بين شركة أرامكو والشركات المصرية ، مما يعود بالنفع على الجميع. وتأتى هذه الجهود فى إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الرامية إلى تعزيز التعاون مع الشركات العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات، بهدف زيادة معدلات الإنتاج وتعظيم القيمة المضافة للموارد والبنية التحتية التى تمتلكها مصر.